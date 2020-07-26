شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدعاية الانتخابية للشيوخ .. 3 مؤتمرات لمرشحي مستقبل وطن ولقاءات مكثفة للمستقلين بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت حملة الدعاية الانتخابية لمرشحي الفردي للشيوخ، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بتكثيف اللافتات الخاصة بالمرشحين بالشوارع الرئيسية، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وحرص حزب مستقبل وطن، على عمل دعاية مجمعة للمرشحين الستة للفردي بخلاف الدعايات الفردية لكل مرشح. وعقدت أمانة المرأة لحزب مستقبل وطن في المطرية لقاء مع السيدات المهنيات، وزوجات الصيادين ببحيرة المنزلة، والعقبيين، لحثهم علي انتخاب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلنت أمانة المرأة عن تقسيم المطرية إلي عدة مناطق للحشد النسائي في الانتخابات. فيما أعلن مرشحو الحزب عن عقد 3 مؤتمرات بقري "الطويلة وكتامة والروضة" التابعة لمركز طلخا، برعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب، والنائب هشام الحصري الأمين المساعد .

يذكر الحزب دفع بعدد 6 مرشحين علي المقاعد الفردية وهم : المحاسب طارق عبد الهادي أمين مساعد واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم ومحمد عبد المعطى وعبده أبو عايشه ومحاسب ثروت فتح الباب أمين المجالس المحلية والمهندس رضا الشافعي أمين المهنيين.

ولجأ المرشحون المستقلون للجولات المكوكية، وعقد اللقاءات الفردية والجماعية برؤوس العائلات الكبرى بالإضافة للتربيطات بين المرشحين لتغطية المحافظة بالكامل، بعدما تحولت لدائرة واحدة .

من جانبه عقد الدكتور عبد الباسط صالح رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة، لقاءات مع نواب سابقين وعائلات كبرى بمراكز بلقاس ودكرنس وميت غمر بخلاف تربيطاته داخل مسقط رأسه بمركزى تمى الأمديد والسنبلاوين

بينما حرص المرشح عبد الحميد الإمام من مركز المنصورة على عقد لقاءات مع أهالى قرى مركز المنصورة معقله الانتخابى وخاصة القرى التي بها كتل تصويتية كبيرة ويعتمد أحمد السيد الاتربى على أسرته وأقاربه من النواب السابقين، وكذلك على الشباب بدائرتى شربين وبلقاس ، بينما حرص العميد نادر إبراهيم عليوة من مركز ميت غمر على عقد تربيطات مع بعض المرشحين المستقلين لتغطية مجمل الدائري من خلال اعتماد التصويت التبادلى .

Advertisements