شكرا لقرائتكم خبر عن «كأنه إسرائيلي قابل فلسطيني».. قصة الاعتداء على عامل مصري بالكويت (فيديو الواقعة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مُدته دقيقتان، يظهر فيه شاب مصري يُدعى «وليد»، يعمل «كاشير» داخل جمعية «صباح الأحمد» بالكويت، بدا الشاب وهو يقوم بعمله اليومي حتى اعتدى عليه كويتي وصفعه مرارًا وتكرارًا على وجهه، رغم محاولات الموجودين بإيقاف تعدي الثاني على الأول، فيما أعلنت وزارة الهجرة ضبط السلطات الكويتية المعتدي على الشاب المصري.

أثار الفيديو غضب المُتابعين، خصوصًا بعد تداول أخبار عن استقالة ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه وغضبه الشديد لما حدث، إذ يقول في مقطع صوتي متداول: «اللى صار مع وليد أغضبني، هذا الرجل أكثر من مرة يشتكيلي، أقوله (اذكر الله)، كل ما يعتدي واحد على موظف وافد، يقول (أنا مجنون)، أنا بموت من القهر، لو عامل فراش، لا نيجي على الضعيف، هذا استغل ضعيف المسكين، وضربه كأنه اسرائيلي قابل فلسطيني، أنا ما أقدر أرد حق وليد، إحنا تعبنا، كل ما ينهان عامل، ما نعرف ناخد حقه، المجنون يروح يتعالج، ما يعتدي على المساكين».

وأكد «العتيبي»، في تصريح لـ«الأنباء» الكويتية، صحة الفيديو الذي ظهر على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعة الأخيرة، ويوثق اعتداء أحد المواطنين باليد على موظف «كاشير» من إحدى الجنسيات العربية، مؤكدًا أنه تقدم باستقالته لوكيل قطاع التعاون سالم بطاح الرشيدي، إلا أن الأخير رفضها.

وأعرب «العتيبي» عن استيائه من هذا التصرف المشين الذي وقع من المواطن أمام العلن وتحت سقف كيان يتولى إدارته، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في مخفر ميناء عبدالله لوضع النقاط على الحروف واتخاذ الإجراءات القانونية، ورد الاعتبار للجمعية وللموظف الذي تم الاعتداء عليه.

من جانبها، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران، قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.

Advertisements

وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردي ولا يؤثر على متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة وتتم متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري «وليد» الذي تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية «صباح الأحمد» التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب، يتقدمهم رئيسها «ناصر ذعار العتيبي».