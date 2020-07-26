شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر قائمة مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنشر «المصري اليوم» القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي: «المصري اليوم» تنشر قائمة مرشحي الشيوخ على مستوى الجمهورية by Elsanhory on Scribd الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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