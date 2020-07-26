شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنصورة يفتتح المرحلة الأولى لتطوير كلية التجارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، المرحلة الأولى لتطوير كلية التجارة من الموارد الذاتية للكلية.

وتفقد رئيس الجامعة مبنى البرامج النوعية المتميزة لبرامج MBA الماجستير المهني، وDBA الدكتوراه المهنية، MوACC برنامج التمويل والاقتصاد، FEP ماجستير مهني محاسبة وهو عبارة عن دور خفيف تم بناءه أعلى مدرج عبداللطيف ابو العلا على مساحة 900 م مربع ،بتكلفة اجمالية 10 مليون و660 الف و567جنيه من موارد الكلية الذاتية، ويضم 3 مدرجات يستوعب المدرج 84 طالبا بإجمالي 252 طالب ،جميع المدرجات مكيفة ومزودة بأحدث وسائل العرض التعليمية ومغطاة بشبكة الواى فاى ،كما يضم 3 قاعات متنوعة مختلفة التصميم لتتناسب مع متطلبات الدراسة، كما يضم اسانسير ومدخل وحمامات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة .

كما افتتح رئيس الجامعة مركز التدريب الدولي للتنمية البشرية والاستشارات المعتمد قوميا من جهاز التنظيم والادارة على مساحة 700 متر وبتكلفة قدرها 4 مليون و893 ألف جنيه من الموارد الذاتية، كما تم افتتاح مبنى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإستراحة بالإضافة للدور الفندقى والذى تم تجديده على أعلى مستوى كإستراحة لأعضاء هيئة التدريس والمغتربين منهم .

وشرح الدكتور محمد عطوة عميد الكلية كيفية تمويل الإنشاءات من التمويل الذاتى للكلية وكذلك أهم العوائد من الإنشاءات الجديدة على الطلاب والعملية التعليمية

واشار إلى أن مركز التدريب الدولى يخدم الطلاب والخريجين وطلاب الدراسات العليا، والطلاب والوافدين داخل الجامعة وخارجها حيث يضم معملا للغات مزودا بأحدث الاجهزة الصوتية وقاعة استراتيجية للأعمال التسويقية ،قاعة العصف الذهني ،قاعة باحث لخدمة الباحثين واخرى للمبرمجين بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، مؤكدا أن هذه القاعات هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعة والتي تسمح بطرق جديدة ومتنوعة للتدريب .

حضر الإفتتاح الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب، الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، الدكتور عبدالله جاد عميد كلية التربية النوعية، الدكتور محمد العجمي عميد كلية التربية، الدكتور طارق غلوش وكيل الكلية لشون التعليم ولطلاب، الدكتور عبدالعزيز حسن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، الدكتورة سماح حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأسامة موسى أمين عام الجامعة.