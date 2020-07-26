شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث تنفيذ أساليب الري الحديث واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، حيث تم استعراض الأطوال والعمليات التي تم مراجعتها فنيا وتم تدبير الاعتماد المالي لها، وتم التوجيه بسرعة الإنتهاء من إجراءات التعاقد وسرعة التنفيذ، وضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني.

وبحث الاجتماع استعدادات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أي أخطار قد تنتج عن أي موجات من السيول التي تواجه البلاد وإنشاء وتنفيذ المشاريع التي تستخدم لمواجهة أخطار السيول والحفاظ على أرواح المواطنين والبنية الأساسية والمشاريع القومية، وتنفيذ أعمال صناعية ( سدود حجز، بحيرات صناعية , وحواجز ترابية بمحافظات «القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان»، بالإضافة إلى صيانة الأعمال القائمة وتأهيل مخرات السيول حتى تكون جاهزة لموسم السيول القادم.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الأحد، إنه تم استعراض موقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث، حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الأراضي المقررة ري حديث وتحولت إلى ري غمر بالمخالفة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هؤلاء المخالفين وإنذارهم بتوفيق أوضاعهم إلى الري الحديث حسب تعاقدهم على تلك الأراضي مع هيئة التعمير .

ووجه وزير الري بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين التي لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح، وأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.

وبحث «عبدالعاطي» آلية إستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل، مشيرا إلى أن قطاع المياه الجوفية إنتهى من تجهيز عدد 117 بئر للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادي الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحرية.

ولفت وزير الري إلى أن قطاع المياه الجوفية وضع خطه لتحويل تشغيل عدد 165 بئر بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد لتجهيز عدد 85 بئر بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية، ومن المستهدف تحويل باقي الآبار للعمل بالطاقة الشمسية فور الإنتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول، موضحا أن القطاع يقوم حالياً بتجهيز عدد 81 بئر للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.

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واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لقناطر ديروط، حيث تم الإشارة إلى أنه تم ارسال جميع المستندات الخاصة بالطرح إلى هيئة المعونة اليابانية الجايكا لأخذ الموافقة على الطرح وسيتم ارسال الموافقة بعد العيد، كما قام قطاع القناطر والخزانات التابع للوزارة بتجهيز العقد وجميع المستندات والرسومات للطرح فور ورود الموافقة ومن المتوقع البدء في التنفيذ خلال ٩ أشهر .