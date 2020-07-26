شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: سداد 25% من قيمة المخالفة المحددة لإثبات جدية التصالح في مخالفات البناء بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على رؤساء الأحياء الاستمرار في أعمال حصر مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية لمن لم يتقدم للتصالح وسداد النسبة المقررة ،وتكثيف اعمال تحصيل مستحقات الدولة. وأضاف خلال اجتماعه بالدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء وسكرتيري الأحياء ومدير التخطيط العمراني، والمكتب الفني بالمحافظة والإدارات الهندسية، والتنظيم لمناقشة منظومة البناء، أن المعيار الحقيقي للبدء في التصالح في مخالفات البناء هو سداد نسبة 25 % من قيمة المخالفة، مؤكدا على المواطنين سرعة الاستفادة من الاجراءات التي وضعتها الدولة لتقنين اوضاعهم .

وأشار صقر إلى أن هناك تقييم على مستوي الأحياء لتحديد الحي الأفضل في إجراءات التصالح في مخالفات البناء . واستعرض رؤساء الأحياء عدد المخالفات التي تم حصرها خلال الأسبوع، وعدد الحالات التي تقدمت للتصالح .