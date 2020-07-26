شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 23 محضر نظافة وغلق 3 مقاهي بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فى جوله مفاجئة احياء شرق وغرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات المخالفة يرافقه الدكتوربكر عبد المنعم رئيس حى شرق و شدد المحافظ خلال جولته على ضرورة رفع القمامة اولا باول ورفع الاشغالات النظافة

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها والتعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة الشارع وعدم استخدام المقالب العشوائية حتي لا تمثل بؤرا ضاره تؤدي الي انتشار الأمراض والأوبئة وخلال الجولة تم عمل حمله اشغالات وتم تحرير 23 محضر نظافة واشغالات وغلق 3 مقاهى.

وكان محافظ القليوبية أصدر تعليمات مشددة بعمل نوبتجية تعمل حتى منتصف الليل لتكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة والبحث عن أماكن بديلة تصلح لنقل المقالب العشوائية إليها مع مراعاه كافة الاشتراطات الصحية والبيئية.