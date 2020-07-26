شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 7 مصانع غذائية دون ترخيص في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة لمتابعة المصانع والتأكد من جودة السلع المنتجة إلى جانب متابعة الأسواق والشوادر، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استعدادًا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

تمكنت الحملة التي تم شنها في نطاق مركز ومدينة القناطر من ضبط 7 مصانع للمواد الغذائية دون ترخيص بمنطقة باسوس، كما تم ضبط 6 أطنان من الملح مجهول المصدر ودون بيانات عليه، إلى جانب ضبط 40 برميل مخلل قيد الصنع وضبط 6675 كيلوجرامًا من المخلل بعد انتهاء الصنع وأيضًا ضبط 1 طن لفت و1000 كيلو جرام «فلفل – ليمون – جزر».

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات، مؤكدة أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق والمصانع المخالفة.