شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل جزار قبل بيعها بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت حملة تفتيشية نفذتها الوحدة المحلية بمركز ومدينة أخميم، اليوم الأحد، بالتعاون مع الشرطة، وإدارة الطب البيطرى، نصف طن لحوم «حمير» داخل منزل جزار بقرية «الحواويش» بدائرة المركز قبل بيعها لزبائنه.

وقال حسين حبارير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى، بشأن متابعة اللحوم والذبائح بالأسواق، وفي إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تم تنفيذ حملة مكبرة للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين، وذلك بالإشتراك مع الطب البيطري، وإدارة المجازر، ومركز شرطة أخميم، وتمكنت الحملة من ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية «الحواويش» بدائرة المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ومصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم، وضبط المتهم، مؤكدا على استمرار حملات متابعة المجازر، ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم قبل عرضها بالأسواق.

ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل جزار بسوهاج