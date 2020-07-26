شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس عن تراجع إصابات كورونا في مصر: «كرم ربنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علّق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على تراجع أعداد المُصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وقال: «كرم ربنا خلانا استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية، الحمدلله».
وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية، لبرنامج «صباحك مصري»، المُذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أن مصر استطاعت السيطرة على تطور الوباء داخل البلاد، بفضل إجراءات الغلق الجزئي، وجهود جيش مصر الأبيض وتضحياته.
وحذر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية من الإهمال في اتباع الإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أكثر مما مضى: «حتى الآن يوجد كورونا، وإصابات ووفيات، علينا عدم التراخي في أخذ الاحتياطات والحذر».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس عن تراجع إصابات كورونا في مصر: «كرم ربنا» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.