شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس عن تراجع إصابات كورونا في مصر: «كرم ربنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على تراجع أعداد المُصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر، وقال: «كرم ربنا خلانا استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية، الحمدلله».

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية، لبرنامج «صباحك مصري»، المُذاع على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أن مصر استطاعت السيطرة على تطور الوباء داخل البلاد، بفضل إجراءات الغلق الجزئي، وجهود جيش مصر الأبيض وتضحياته.

وحذر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية من الإهمال في اتباع الإجراءات الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أكثر مما مضى: «حتى الآن يوجد كورونا، وإصابات ووفيات، علينا عدم التراخي في أخذ الاحتياطات والحذر».