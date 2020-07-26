40 رجل إطفاء يجابهون نيران حريق مخزن في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا اندلع في مخزن بالمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت في المنطقة الصناعية.

ووجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة انتقال رجال الإطفاء والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ8 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة الحريق، والعمل على تقليل الخسائر.