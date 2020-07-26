النيابة العامة تأمر بإحالة 6 متهمين بالتعدي جنسيًا على منة عبدالعزيز للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها آية الشهيرة بـ"منة عبد العزيز" لمحكمة الجنايات.

وذكرت النيابة، في بيان اليوم الأحد، أنها أحالت المتهمين (4 ذكور وفتاتين) للجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين- كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب، بحسب البيان.

وقدمت النيابة العامة أحد المتهمين للمحاكمة الجنائية عما نسب إليه أمام محكمة الطفل.