بعد 9 حوادث.. سقوط عصابة سرقة المساكن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عناصر تشكيل عصابي، ارتكبوا 9 حوادث سرقة مساكن. معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام (3 عاطلين -مُقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة "الأهرام -ثان الشيخ زايد" مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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