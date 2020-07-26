النيابة الإدارية: تحديث وسائل إلكترونية لتلقي الشكاوى والبلاغات بمخالفات العاملين بالدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تفعيل وتحديث أكثر من وسيلة إلكترونية لتقديم الشكوى، وسوف يتم تلقي الشكاوى والبلاغات بشأن مخالفات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة باستخدام إحدى الطرق التالية:

أولًا: إرسال الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية اضغط هنا.

ثانيًا: إرسال الشكوى من خلال الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)

ثالثًا: إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن ١٦١١٧.

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رابعًا: إرسال الشكوى من خلال تطبيق ال (WhatsApp) على رقم ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨ .

خامسًا: إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected] .

على أن يُراعى لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي – رقم بطاقة الرقم القومي – رقم الهاتف المحمول الخاص به.

وفي هذا السياق، أكدت النيابة الإدارية، الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوى.

يأتي ذلك في إطار مواكبة النيابة الإدارية، للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة وتوفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية، مما من شأنه تسهيل التقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، وإيمانًا من النيابة الإدارية بأهمية الشكوى كحق دستوري للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالي بالدولة وتيسيرًا على جموع المواطنين.