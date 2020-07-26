ضبط سيدة بحوزتها كيلو بانجو بقصد الإتجار في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي: تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحي بالإسماعيلية، من ضبط (ربة منزل-مقيمة بالقنطرة شرق الإسماعيلية) حال قدومها من الشرق إلى الغرب، وبحوزتها 4 لفافات بداخلها نبات يشتبه في كونه نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام تقريباً، هاتف محمول). بمواجهة المتهمة، اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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