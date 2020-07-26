مصر | 30 أغسطس .. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 30 أغسطس .. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهمين إثنين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلى شمال الجيزة،و المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.. لجلسة 30 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

والمتهمون هما كل من:

محسن عبد الفتاح عزام وعماد ربيع السيد محمد كفافي

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وكانت أصدرت ذات الهيئة حكمها علي 9 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بأحام بالسجن المشدد بعد ان كان صادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد

وعاقبت المحكمة كلا من عبدالرووف نجم، واشرف السيد عبده، وماهر جميل عبدالعظيم، وسعيد يحيي عتريس، وصبحي ربيع عبدالعال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند اليهم.

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ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كلا من طارق إبراهيم أحمد وياسر سامي إسماعيل.

والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم والصادر ضدهم الحكم السابق هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب وسعيد يحيي عتريس احمد وحسام الدين محمود السيد وأشرف سعد حنفي وياسر سامي اسماعيل علي وطارق ابراهيم احمد زايد عيد وأشرف السيد عبده وماهر جميل عبد العظيم القهاوي وصبحي ربيع عبد العال حسن

والجدير بالذكر أنهم صدر ضدهم جميعا حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض عليهم مؤخرًا فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب

كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.