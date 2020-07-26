مصر | بـ"أجهزة لاب توب وشاشات".. سقوط عصابة سرقات المساكن بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"أجهزة لاب توب وشاشات".. سقوط عصابة سرقات المساكن بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام كلٍ من 3 عاطلين، مُقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " الأهرام، ثان الشيخ زايد" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.

ومن جهة أخرى، حصلت بوابة الخليج 365 على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والتي شملت الضباط القادمون من الإدارات والمديريات على مستوي الجمهورية، خلال حركة التنقلات السنوية للشرطة 2020، وشملت الحركة تولي العميد خالد أبو العلا وكيل المباحث الجنائية لقطاع الوحدات، العميد محمد حسن رئيس مباحث إدارة تأمين المنطقة السياحية والأثرية، العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، العميد حسام الدين أنور مدير إدارة تنفيذ الأحكام، العميد أحمد أبو زيد وكيل المباحث الجنائية لقطاع النفس، العميد محمد مصطفى مدير إدارة العمليات، العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، العميد حازم الخولي رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، العميد مصطفى محمد مدير مكافحة جرائم الأموال العامة، العميد عمرو البرعي وكيل المباحث الجنائية لقطاع المال، العميد حاتم حسن مدير إدارة المعلومات الجنائية، العميد مصطفى فتحي مدير مباحث التموين.

وتضمنت الحركة ترأس العقيد سامح درويش مكافحة جرائئم المخدرات، العقيد أيمن الشرقاوي مفتش غرب الجيزة، العقيد محمد إمبابي رئيس قسم مكافحة سرقة السيارات، العقيد أحمد الشربيني رئيس مباحث المنطقة الأثرية الجنوبية، العقيد محمد علي رئيس قسم المصنفات الفنية، العقيد محمد الجيار وكيل إدارة مكافحة المخدرات، العقيد وليد العشري مدير إدارة راعية الأحداث، العقيد هاني شعروي مفتش مباحث فرقة الوسط، العقيد أحمد المليجي قطاع الوحدات، العقيد هيثم الجوهري وكيل إدارة تنفيذ الأحكام، العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق.