مصر | التفاصيل الكاملة لسقوط واحد من أخطر أباطرة الكيف في أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لسقوط واحد من أخطر أباطرة الكيف في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط واحد من أخطر أباطرة الكيف بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وعثر بحوزته 30 كيلو بانجو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على 10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

Advertisements

ومن ناحية أخرى، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة إختطاف عامل ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، إذ تبين أن كان قد تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، وعامل "شقيق زوجها"، مُقيمان بدائرة المركز، أنه أثناء تواجدهما بمنزلهما بمنطقة بشتيل بدائرة المركز فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص إدعوا أنهم من رجال الشرطة، وقاموا بإصطحاب زوج الأولى"عامل"، وتلقى نجل عم المُختطف إتصال هاتفي من مجهول أبلغه خلاله بقيام المُختطف بالنصب على بعض الأشخاص وإستيلائه منهم على مبلغ 480 ألف جنيه، وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه وفي وقت لاحق قام المتهمين بإطلاق سراح المختطف والتخلي عنه أعلى الطريق الدائري ونفى علمه بشخصيتهم.

وتوصلت تحريات فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن مرتكبى الواقعة 6 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وقرر أحدهم بوجود خلافات ماليه بينه و"شقيق المختطف" حيث قام بالحصول منه على مبلغ 480 ألف جنيه، نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من إستخراج أية آثار فإتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.

وفي سبيل ذلك أعدوا سيارتين إحداهما "مستأجرة والثانية "ملك وقيادة أحدهم"، وبتاريخ الواقعة توجهوا إلى محل إقامة المجنى عليه حيث قام ثلاثة من المتهمين بإصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقى المتهمين بالسيارة الثانية لمراقبة الطريق إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالى وإستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ 3 آلاف جنيه "إقتسموه فيما بينهم"، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم.