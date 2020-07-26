مصر | تفريغ كاميرات المراقبة في انتحار عامل بوفيه بالتجمع

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفريغ كاميرات المراقبة في انتحار عامل بوفيه بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط واقعة انتحار عامل بوفيه داخل إحدى الشركات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس بدائرة القسم، للتأكد من وجود شبه جنائيه من عدمه.

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، واستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى أقولهم.

وتعود تفاصيل عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة شاب يعمل عامل بوفيه مشنوقا داخل إحدى غرف الشركة التى يعمل بها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، حجزت الدائرة الأولى حقوق وحريات عامة بمجلس الدولة، الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، للحكم بجلسة ١٥ أغسطس المقبل.

أقام علاء مصطفي المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوي رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

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وقال "مصطفى" في دعواه، بأن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.

وطالب في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات، وبوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أوقرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.

وتابع أنه لابد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شئ، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.

واستند المحامي، في دعواه بإلغاء المجلس القومي، إلى قرار رئيس الجمهوية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989 وذلك لمخالفته الآتي:-

للمواد ( 2 - 3 - 7 - 8 -9 - 11 - 12 - 40 - 64 – 108 – 147 – 164 منه ) من دستور 1971 الذي أنشئ وصدر في ظله، وللمواد ( 1 – 4 – 8 – 9 - 10 – 11 – 53 - 80 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214 ) من دستور 2014 والذي مازال مستمرًا حتي تاريخه، كما أن كلًا منالمواد ( 53 – 80 – 214 ) لدستور 2014 مخالفين لبعضهم البعض مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون للطفل بمصر رقم126 لسنة 2008، ويخالف الإتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الأنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة وحماية مستقلة.