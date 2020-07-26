مصر | حبس متهمين بخطف عامل في منطقة أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بخطف عامل في منطقة أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف عامل من مسكنه، بسبب النصب عليهم والاستيلاء على 480 ألف جنيه، بحجة التنقيب عن الآثار.
بداية الواقعة، تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من ربة منزل، وشقيق زوجها، ذكرا أن 3 أشخاص اختطفوا زوج مقدمة البلاغ، وتلقى نجل عم المُختطف اتصالا هاتفيا من مجهول أبلغه خلاله بقيام المختطف بالنصب على بعض الأشخاص واستيلائه منهم على مبلغ مالي وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه، وفى وقت لاحق قام المتهمون بإطلاق سراح المختطف والتخلى عنه أعلى الطريق الدائرى ونفى علمه بشخصيتهم.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن عامل مُقيم مركز المراغة بسوهاج" وسائق "36 سنة مُقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور"، وكهربائى "38 سنة مُقيم بدائرة قسم الطالبية" وعامل 37 سنة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة مركز أبو تيج بأسيوط) ومقاول 57 سنة مُقيم دائرة قسم الأهرام" وسائق 45 سنة له اتهامات، ورا ارتكاب الواقعة، بإعداد كمين لهم تم ضبطهم.
وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات ماليه بينه والمُبلغ الثانى "شقيق المختطف، حيث قام بالحصول منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من استخراج أية آثار فاتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.
وفي سبيل ذلك أعدوا سيارتين وتوجهوا إلى محل إقامة المجنى عليه وقاموا بإصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقى المتهمين بالسيارة الثانية إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالى واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم .
وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي
بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.
بداية الواقعة، عندما ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.
وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق آخر، تُكثف الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، من جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.
وتم ضبط 4 قضايا "تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال– نصب وإحتيال على المواطنين" مُتهم فيها 4 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا نحو (1،434،000 مليون جنيه مصرى - 800 ألف ريال سعودى- 450 ألف درهم إماراتى- 25 ألف دينار كويتي).
جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.