مصر | حبس متهمين بخطف عامل في منطقة أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس متهمين بخطف عامل في منطقة أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بخطف عامل من مسكنه، بسبب النصب عليهم والاستيلاء على 480 ألف جنيه، بحجة التنقيب عن الآثار.

بداية الواقعة، تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من ربة منزل، وشقيق زوجها، ذكرا أن 3 أشخاص اختطفوا زوج مقدمة البلاغ، وتلقى نجل عم المُختطف اتصالا هاتفيا من مجهول أبلغه خلاله بقيام المختطف بالنصب على بعض الأشخاص واستيلائه منهم على مبلغ مالي وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه، وفى وقت لاحق قام المتهمون بإطلاق سراح المختطف والتخلى عنه أعلى الطريق الدائرى ونفى علمه بشخصيتهم.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن عامل مُقيم مركز المراغة بسوهاج" وسائق "36 سنة مُقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور"، وكهربائى "38 سنة مُقيم بدائرة قسم الطالبية" وعامل 37 سنة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة مركز أبو تيج بأسيوط) ومقاول 57 سنة مُقيم دائرة قسم الأهرام" وسائق 45 سنة له اتهامات، ورا ارتكاب الواقعة، بإعداد كمين لهم تم ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات ماليه بينه والمُبلغ الثانى "شقيق المختطف، حيث قام بالحصول منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من استخراج أية آثار فاتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.

وفي سبيل ذلك أعدوا سيارتين وتوجهوا إلى محل إقامة المجنى عليه وقاموا بإصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقى المتهمين بالسيارة الثانية إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالى واستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.