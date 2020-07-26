أخبار مصر | فرج عامر يخاطب رئيس البرلمان بشأن عقد جلسات استطلاع بلجنة الصناعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر يخاطب رئيس البرلمان بشأن عقد جلسات استطلاع بلجنة الصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خطابًا إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد لجنة الصناعة جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة عدد من الملفات، ومن بينها جلسات استطلاع ومواجهة بشأن استراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديم واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج.

وقال عامر، في خطابه، اليوم الأحد، إن ذلك يأتي وفقا للمادتين (٢٤٦، ٢٥٠) من اللائحة الداخلية للمجلس واللتين تقضيان بأن "للجان المجلس بعد موافق رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجه بمناسب دراستها أحد الموضوعات العامة المهم ولها أن تدعو لحضور الاجتماعات فضلا عن ممثلي أجهزة الدول المختصة المتخصصون من ذوي الخبرة والتخصص التي تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها للاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات".

وأضاف رئيس صناعة النواب، كما تود اللجنة عقد جلسة أخرى بشأن تطوير منظومة القطن المصري ذات الجودة والسمعة العالمية في تحديث قطاع الغزل والنسيج.

انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

جدير بالذكر، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يستعد خلال الأيام المقبلة؛ لإجراء انتخابات مجلسي النواب ومباشرة الحقوق السياسية طبقًا لموعدها الدستوري والذي ينص علي إجرائها خلال الـ 60 يومًا السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي، والذي من المُقرر أن ينتهي في 9 يناير المقبل، وذلك بعد أن أدخل مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية بعض التعديلات علي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، الكشوف النهائية للمرشحين لأول انتخابات لمجلس الشيوخ وبعدها تبدأ رسميا الدعاية الانتخابية.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 يوليو الجارى كآخر موعد لتنازل المرشحين، لتنشر التنازلات بصحيفتى الأخبار والجمهورية يومى 29 يوليو.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وتجرى الانتخابات بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، ويومى 11 و12 أغسطس بالداخل، لتعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس المقبل.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.