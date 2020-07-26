أخبار مصر | هاني لبيب أمينًا عامًا للإعلام وعضوًا بالهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هاني لبيب أمينًا عامًا للإعلام وعضوًا بالهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر حزب "المصريين الأحرار"، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين الكاتب هاني لبيب، في منصب أمين الإعلام، وكذلك عضوًا بالهيئة العليا.

وأكد الحزب في بيان له، أن القرار أصبح ساريًا ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بعد الاطلاع على الفصل السابع، المادة (45) الفقرة (3) من لائحة النظام الأساسي لـ"المصريين الأحرار".

وهاني لبيب صحفي مصري وأحد أعضاء جماعة العلمانيين المسيحين المطالبين بإصلاح الكنيسة القبطية، وأحد الكتاب السياسيين البارزين على الساحة.

جدير بالذكر أن جماعة العلمانيين المسيحين قد تأسست في 14 نوفمبر 2006 مع كمال زاخر.

ويُعد "كمال زاخر" مفكرا وكاتبا مصريا وعضوا قبطيا كبيرا من أنصار التيار العلماني والدولة المدنية فا مصر وفصل الدين عن الدولة والسياسة، ويعتبر من رموز المعارضة المستنيره التى تطالب بتطوير الكنيسة الأرثوذوكسية المصرية ومعايشتها للعصر الحديث.

ولد في القاهرة سنة 1949 من عائلة من الغنايم فى اسيوط، ودرس فى كلية التجارة فى جامعة القاهرة، ولديه ولدين وثلاث بنات.

Advertisements

كتب عدة كُتب ونشر مقالات مهمه وقيمه في الجرائد والمجلات وشارك فى مؤتمر العلمانيين الثاني الذى نظمته الجمعية المصرية للتنوير.

إقرأ أيضًا.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ رسميًا

وفي سياق أخر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الأحد، الكشوف النهائية للمرشحين لأول انتخابات لمجلس الشيوخ وبعدها تبدأ رسميا الدعاية الانتخابية.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 28 يوليو الجارى كآخر موعد لتنازل المرشحين، لتنشر التنازلات بصحيفتى الأخبار والجمهورية يومى 29 يوليو.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، أعلن عن فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

وتجرى الانتخابات بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، ويومى 11 و12 أغسطس بالداخل، لتعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس المقبل.

وتجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي لنتيجة الانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر