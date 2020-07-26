أخبار مصر | ضبط 650 كيلو لحوم فاسد بالوراق والبدرشين والقناطر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 650 كيلو لحوم فاسد بالوراق والبدرشين والقناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت محافظة الجيزة، بالتعاون مع الطب البيطري ومباحث التموين، حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة، لضبط الأسعار واللحوم الفاسدة.

وتمكنت مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٦٥٠ كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزاره بحي الوراق ومراكز منشأه القناطر والبدرشين وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتابع محافظ الجيزة استمرار الحملات لضبط المخالفين وضبط الاسواق لضمان سلامه الأغذية المعروضة المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم ضبط حوالي ٢٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بحوزه سيارة نصف نقل وتروسيكلات بمناطق الوراق وجنوب الجيزة وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم ضبط ٦٦ كجم لحوم فاسده لدي محل جزاره بمركز ومدينه البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

إلغاء الإجازات ومواجهة التعديات.. طوارئ بـ"الجيزة" استعدادًا لعيد الأضحى

اجتمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمناقشة استعدادات عيد الأضحى المبارك.

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ووجه محافظ الجيزة بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها للتعامل مع جائحة كورونا والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد ومواعيد غلق المقاهي والكافيتريات والمطاعم ومحال الحلويات والمحال التجارية والحرفية وبيع السلع والمولات والحفاظ على نسبة الدخول للمطاعم والمقاهي 50 % .

وأكد راشد، أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات لاستقبال عيد الأضحى، شملت فتح كافة المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حال المخالفة يحصّل مبلغ 3000 جنيه غرامة من المخالف، وتشديد الرقابة للتأكد من تنفيذ ذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، بالإضافة الي حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وشدد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة على عدم توقف قطار الإزالات خلال إجازة العيد و لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز.

وكما شدد محافظ الجيزة على تفعيل غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى والتعامل الفوري معها، إلى جانب قيام مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف.

وأكد علي إلغاء الإجازات للأطباء البيطريين والمفتشين التموينين و لرؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على اماكن بيع اللحوم والمحال التجارية لمتابعة الأسعار، والتأكد من توافر السلع بالمجتمعات الاستهلاكية ومتابعة المخابز ومستودعات البوتاجاز وزيادة المعروض من اللحوم قبل العيد وبأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن والتنبيه على جميع المحلات والتجار بالالتزام بالأسعار المعلنة.

كما وجه راشد مدير مديرية الشئون الصحية بالاستعداد والجاهزية الكاملة بالمستشفيات لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين ووجود نبطشيات من الاطباء والاطقم الطبية طوال ايام العيد.

وأكد المحافظ على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تواجد الفنيين على مدار 24 ساعة وتفعيل غرف العمليات لاستقبال أي شكاوي طوال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكد من تواجد الأطقم الفنية والسائقين للتعامل الفوري حيال أي شكاوى.

شدد راشد على هيئة النظافة والتجميل برفع اي مخلفات اولا بأول وعدم السماح بتراكمها بنهر الطريق وتواجد دوريات عمل علي مدار اليوم لمراقبه حاله النظافه بالشوارع والتعامل السريع مع اي مخلفات .