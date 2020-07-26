أخبار مصر | نائب وزير التعليم يتفقد عددًا من لجان الدبلومات الفنية بالغربية

تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اليوم الأحد، لجان امتحانات الدبولمات الفنية بمدرسة "المنشاوي ع" بنات، ولجنة مدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات بطنطا، ومدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية في كفر الزيات.

جاء ذلك خلال جولته لمتابعة سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الغربية، في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية، التي بدأت أمس وتنتهي 13 من أغسطس المقبل.

واطمأن نائب الوزير، على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

Advertisements