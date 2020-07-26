شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تنتفض بشأن التعديات على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، الأحد، حملات الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والأرضى الزراعية.

في المنيا أعلن المحافظ أسامة القاضى، إزالة 8 مخالفات تعدى على مساحة 232 فدان أملاك دولة بمركزى سمالوط وابو قرقاص، كما تمت إزالة 15 مخالفة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 5 قراريط و4 أسهم.

وأعلن القاضى، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 1398 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك منذ بداية الموجة الـ 16 لاستعادة أراضى الدولة «حق الشعب» منها 641 إزالات مبانى على مساحة 121180 متر مربع، و757 حالة تعدى بالبناء على الأرضى الزراعية على مساحة 125904 فدان و22 سهم.

وفى البحيرة، قال المحافظ هشام آمنة، إنه تم إزالة 17 تعديا على الأرض المملوكة للدولة في مراكز شبراخيت والمحمودية ورشيد والدلنجات على مساحة 815 مترًا مربعًا. ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت 6 قرارًا بإزالة التعديات بالبناء على أرض، مملوكة للطرق بقريتى محلتصا وجزيرة نكلا على مساحة 344 مترًا مربعًا، و7 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 218 مترًا مربعًا بقرى ديروط وسيدى عقبة وفيشا بالمحمودية، وكذلك 3 تعديات على حرم الطرق على مساحة 200 مترًا مربعًا في رشيد، وحالة تعدٍ بقرية كوم زمران بمركز الدلنجات.

وفى الشرقية، أعلن المحافظ ممدوح غراب، إزالة ٤٠ حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة ١٥ فدان و٣٠ قيراط و٩ سهم، وإزالة ١٨ حالة تعدى بالبناء المخالف ٤٤٨ متراً بمراكز أبوحماد وبلبيس ومشتول السوق والزقازيق. وأوضح غراب، أنه تم إزالة ١٩ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى أملاك دولة بمساحة ٥ فدان و٤قيراط و٢ سهم بمركز أبوحماد، وإزالة ٢٠ حالة تعدى على الاراضى الزراعية بمساحة ٥ فدان و١٤ قيراط و٧ سهم بمركز مشتول السوق، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى بمساحة ٥ أفدنة و١٢ قيراط بمركز بلبيس، كما تم إزالة ١٨ حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة ٤٤٨ مترا بمركز الزقازيق.

Advertisements