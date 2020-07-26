شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن بني سويف يجري حركة ترقيات ونقل لرؤساء المباحث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، حركة تنقلات بين عدد من رؤساء المباحث الجنائية، وقام بترقية عدد من رؤساء المباحث بالمراكز.
شملت الحركة نقل الرائد أشرف الخولي، من رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى رئيس مباحث مركز بني سويف، وتصعيد الرائد حسام الريدي من معاون مركز شرطة سمسطا إلى رئيس للمباحث، وترقية المقدم أحمد عبدالعظيم من رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف إلى مفتش مباحث الجنوب، والإبقاء على المقدم هشام مكي رئيسا لمباحث الأموال العامة.
كما تم الإبقاء على الرائد محمد محروس رئيسا لمباحث ناصر والرائد مصطفى أبوطالب رئيسا لمباحث ببا والرائد أحمد حسين رئيسا لمباحث الفشن والرائد أحمد بهجت رئيسا لمباحث إهناسيا والرائد محمود فؤاد رئيسا لمباحث الواسطى والرائد أحمد النبوي رئيسا لمباحث قسم شرق النيل.
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