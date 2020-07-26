شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنوفية :خطه طوارىء إستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على ضرروة تكثيف الجهود ورفع درجة الإستعدادات القصوي لإستقبال عيد الأضحي المبارك بجميع محطات المياه والشبكات بنطاق المحافظة وتشكيل غرفة طوارئ بكل فرع من فروع الشركة ومتابعة كافة الشكاوى وسرعة حلها .

حيث أفاد المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى على إنتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك .

وأوضح نجيب، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة وتوفير كمية المياه اللازمة لإستخدامها في أعمال الأضاحي والتنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وأضاف بأنه يتم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

مشيرا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة والكيميائيين في مناطق عملهم، والإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها مؤكداًعلى متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ وسرعة حلها خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحي المبارك للتأكد من إستمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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