شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن جثة عامل سقط داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، بحثها عن جثة عامل مُبلغ بسقوطه ووفاته داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار، بمساعدة آخرين بمزرعة كائنة بقرية جلفنيا دائرة مركز بلبيس، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات .

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة بلبيس، بوفاة «البنوى. ع. م» 48 عامًا عامل من محافظة الدقهلية، أثناء التنقيب عن الآثار بقرية جلفينا بدائرة المركز .

البحث عن جثة عامل مُبلغ بسقوطه داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

وبالفحص والمعاينة تبين قيام أحد الأشخاص مقيم قرية جلفينا دائرة مركز بلبيس، باستدعاء عاملين من محافظة الدقهلية، للتنقيب عن الآثار بمكان يمتلكه داخل مزرعة بمحل إقامته، وأثناء الحفر والتنقيب لنحو 16 متر، سقط التراب على أحدهم، ولم يتمكن من الخروج .

وتحفظت الأجهزة الأمنية على صاحب المنزل والعامل الآخر، وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس، بإشراف المستشار أحمد التهامى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الشرقية، والتي وجهت بسرعة استخراج الجثمان وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها.