شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق 4 أشهر بسبب «كورونا».. محميات جنوب سيناء تستقبل زوارها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محميات جنوب سيناء «رأس محمد- سانت كاترين- طابا- نبق- أبوجالوم»، في اليوم الأول لفتحها أمام الزوار والسياح، إقبالًا كبيرًا، وذلك بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بفتح المحميات الطبيعية للجمهور والسياح بعد غلق دام ٤ شهور بسبب جائحة كورونا.

وتوافد السياح على المحميات وخاصة محمية سانت كاترين وجبل موسى ورأس محمد بشرم الشيخ، والبلوهول بدهب.

وقام حراس المحميات بجنوب سيناء بتنظيم دخول السيارات والتوعية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الزوار وارتداء الكمامات الواقية.

ويبلغ زوار محميات جنوب سيناء من السياح مليون سائح سنويا، حيث إنها تمتاز بالطبيعة الخلابة والشعاب المرجانية النادرة.

وكانت قد خضعت محميتا نبق وأبوجالوم لعملية تطوير شاملة وإنشاء استراحات، وتمهيد المدقات والطرق، ووضع اللافتات الإرشادية.

ومن جانبه، أكد محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، أن جميع محميات جنوب سيناء الخمس تم فتحها أمام الجمهور والسياح اليوم بعد قرار ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم السياح، وتواجد حراس المحميات والباحثين لتوعية وإرشاد الزوار.

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فتح المحميات الطبيعية للزوار بجنوب سيناء

فتح المحميات الطبيعية للزوار بجنوب سيناء

فتح المحميات الطبيعية للزوار بجنوب سيناء