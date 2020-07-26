شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تفتح باب القبول لدفعة جديدة لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق ببرامج المعهد القومي للملكية الفكرية، للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية ( وتكون الدراسة باللغة العربية) ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع (وتكون الدراسة باللغة الانجليزية)، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية، بحيث تكون نسبة 50%من الدراسة بنظام التعليم عن بعد – اون لاين.

وأكد رئيس جامعة حلوان على أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، يذكر أن من أهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم في هذا المجال الحيوي والهام، وهذا يؤكد على الدور المحوري للملكية الفكرية في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نـجم إلى أن المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة يسعى دائما إلى دعم عملية البحث العلمي ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما يعمل المعهد على إعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية.

وأفاد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير في الملكية الفكرية أو دبلوم دراسات عليا في الحقوق أحدهما في الملكية الفكرية والأخر في القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة .

وأضاف ان الدراسة تكون في الفترة المسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أو السبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.

ويتعين على الراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية وهي شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة، شهادة بدبلوم الدراسات العليا في الملكية الفكرية، شهادة بدبلوم الدراسات العليا في القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير في الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه، كذلك تقديم، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6، تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.

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