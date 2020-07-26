شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد أعمال وحدة التدخل السريع بشبين الكوم ويصرف مكافأة للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال وحدة التدخل السريع في رفع تراكمات نواتج الهدم والتطهير بطريق طنبدى – كفر البتانون، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضارى والجمالى للمحافظة .

وقرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة التدخل السريع نظراً لجهودهم وإخلاصهم في العمل ولحثهم على بذل المزيد من الجهد، وأعرب العاملين بالوحدة عن سعادتهم البالغة مقدمين كل الشكر للمحافظ على ما لمسوه من تقدير لجهدهم.

هذا وقد وجه المحافظ مدير وحدة التدخل السريع بالبدء غداً الإثنين برفع كافة التراكمات بطريق طبندى – كفر البتانون بداية من موقف الشهداء وكذا تسوية التراكمات بأرض عرفة بما يساعد على الحفاظ على المظهر الحضارى .

وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار العمل على قدم وساق بمختلف نطاق المحافظة للإنتهاء من كافة تجمعات بؤر القمامة، مشيراً إلى أن الوحدة قد قامت برفع 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير خلال شهر يونيو الماضى.