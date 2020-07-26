شكرا لقرائتكم خبر عن «نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي».. «الأرصاد» تعلن توقعاتها لطقس الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الإثنين، أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلًا لطيف على معظم الأنحاء، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 35 )، السواحل الشمالية ( 90 – 55 )، شمال الصعيد ( 65– 20 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 10 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

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القاهرة «36 – 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «43- 26»، الأقصر «43– 27»، أسوان «44 – 28».