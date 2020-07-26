شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير في اليوم الأول لمبادرة جامعة المنوفية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مزارع جامعة المنوفية بطوخ طنبشا وكلية الزراعة، اليوم، في بيع منتجات اللحوم الطازجة للمجتمع وعرضها بمنافذ المزرعة والكلية في المبادرة التي وجه إليها الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مساهمة من الجامعة تجاه المجتمع لسد احتياجاته من المنتجات الغذائية المختلفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتى ستستمر على مدار ثلاث أيام، والذبح يوميا لعدد كبير من الجاموس والأغنام والماعز وبيعها للجمهور بأسعار مخفضة.

أوضح مبارك أن هذه المبادرة تأكيدا على دور الجامعة الخدمى، ودور الوحدات الإنتاجية التابعة للجامعة لتقديم مختلف المنتجات الغذائية للمجتمع الخارجى ولأبناء الجامعة.

وأشار مبارك إلى أن مزرعة طوخ طنبشا التابعة للجامعة تضم قطيع من الماشية يتم تربيته لخدمة العملية التعليمية والبحثية لطلاب كليتى الزراعة والطب البيطرى، وتوفير المنتجات الحيوانية المختلفة لعرضها للمجتمع لتحقيق الاستفادة من مختلف النواحى التعليمية والاقتصادية، مؤكدا على أهمية تطوير مثل هذه الوحدات الإنتاجية وزيادة امكانياتها لتساهم بشكل فعال في سد احتياجات المجتمع من المنتجات الحيوانية والنباتية بأسعار أقل من السوق الخارجى.