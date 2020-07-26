شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: افتتاح 3 مدارس زراعية جديدة للتعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم فتح 3 مدارس زراعية بمحافظة القاهرة لإتاحة الفرصة للطلبة اختيار نوع التعليم الفني المناسب لكل طالب والذى يلائم ميوله، وهى نوع من أنواع التعليم الفنى لأول مرة بالقاهرة .

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أن افتتاح المدارس الزراعية الجديدة جاء بعد موافقة وزير التربية والتعليم ، ومحافظ القاهرة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز كافة المدارس لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وفى سياق أخر، أشاد محمد عطية بدور غرفة عمليات مديرية تعليم القاهرة، مؤكدا على متابعة أعمال الامتحانات وانتظام سير اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ32 التابعة للقاهرة، حيث يؤدى 46143 طالب وطالبة بالتعليم الفني بالقاهرة ( صناعي _ تجاري _ فندقي ) في 189 لجنة، الامتحانات التحريرية الدور الأول.

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ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم الخميس 13 أغسطس 2020، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة من قبل الوزارة ، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة والمعلمين، كما تم صيانة البوابات الإلكترونية وتجهيز المواد المعقمة والمطهرة يوميا.

كان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، تفقد اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الغربية، في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت أمس وتنتهي يوم 13 أغسطس المقبل.

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة المنشاوي ع بنات، ولجنة مدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات بطنطا، ومدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية بكفر الزيات؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، وخلال الزيارة تفقد اختبارات التقديم لمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة، وفي نهاية الزيارة صرح سيادته بأن أعمال الامتحانات تسير بصورة جيدة حتى الآن.