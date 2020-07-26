شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 8 شروط حددها الشرع للأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد ملايين المسلمين فى جميع أنحاء العالم لإحياء سنة النبى، صلى الله عليه وسلم، وإحياء شعيرة من شعائر الله وهى الأضحية، ولكن الكثير يجهل الشروط التي حددها الشرع في الأضحية وهى:



شروط حددها الشرع للأضحية (1)



شروط حددها الشرع للأضحية (2)



شروط حددها الشرع للأضحية (3)



شروط حددها الشرع للأضحية (4)



شروط حددها الشرع للأضحية (5)

1ـ أن تكون من بهيمة الأنعام، وهى: الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم: الضأن والمعز.

2ـ أن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير.

3ـ أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهى العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال المزيل للمخ.

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4ـ أن تكون ملكًا للمضحى أو مأذونًا له فى التضحية بها.

5ـ أن يكون الذبح فى الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر (العاشر من ذى الحجة)، وينتهى بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام.

6ـ أن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح.

7ـ أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح، فتصير ميتة لا مذكاة.

8ـ ألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا غير محرم.