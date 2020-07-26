شكرا لقرائتكم خبر عن المطاعم السياحية تبدأ تطبيق المواعيد الجديدة.. والغرفة تؤكد على الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ المطاعم والكافيتريات السياحية فى العمل مساء اليوم بالمواعيد الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء، بمد ساعات العمل والإغلاق إلى منتصف الليل بدلاً من العاشرة مساءً، وكذلك زيادة نسبة التشغيل إلى50% بدلاً من 25%.

وناشدت غرفة المنشآت السياحية اعضائها بالالتزام بالقواعد والضوابط الاحترازية فى أول أيام العمل بالنسب الجديدة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المطاعم والضوابط الخاصة بالعاملين والرواد.

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وأشادت الغرفة باستجابة رئيس مجلس الوزراء لمطالب غرفة المنشآت السياحية ،بضرورة إعادة النظر فى مواعيد الإغلاق للمنشآت السياحية، ومدها لفترة زمنية أخرى بعد العاشرة مساءً، وفقاً لطبيعة عمل المنشآت السياحية، وإقبال روادها عليها فى فترة المساء، وأن مواعيد الغلق فى العاشرة مساءً لا تتناسب مع طبيعة التشغيل، ولا تحقق مورداً أقتصادياً تستطيع من خلاله تعويض الخسائر المحققة نتيجة الفارق بين المصروفات التى تم ضخها فى تشغيل المطاعم والكافتيريات والمقاهى السياحية، والإيرادات المحققة فعلياً.

ولفتت الغرفة إلى أن جميع التقارير التى تم رفعها إلى وزارة السياحة، والجهات المعنية الأخرى، قد أشادت بموقف المطاعم والمنشآت السياحية وخاصة ممن تعمل فى خدمة تقديم الطعام بالصالات بالإلتزام الكامل بكل المعايير والضوابط التى أقرتها وزارة السياحة لتشغيلها وحصولها على شهادة السلامة الصحية وتطبيقها لهذه التعليمات دون انتقاص، إلى جانب إلتزامها أيضاً بنسبة التشغيل التى قررتها الحكومة رغم قناعتها بعدم ملائمتها فى الوقت الحالى، والالتزام بمواعيد الإغلاق، وأن الفترة التى واكبت بدء التشغيل منذ أول يوليو الجارى وحتى الآن لم تحدث أية تجاوزات أو مخالفات من المنشآت الخاضعة للإشراف السياحى وتحمل ترخصياً من وزارة السياحة دون غيرها.

وقالت الغرفة :" المطاعم السياحية أثبتت التزامها بالقواعد والضوابط الحاكمة للتشغيل، رغم ما تخلفه من أعباء وخسائر عليها، والتى كانت إحدى أهم الأسانيد والحجج القوية التى دفع بها رئيس الغرفة فى لقاءاته ومشاوراته المتكررة مع المسئولين بوزارة السياحة ، والأجهزة الرقابية الأخرى".