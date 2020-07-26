شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط 650 كجم لحوم غير صالحة ومذبوحة خارج المجازر بالوراق والبدرشين ومنشأه القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرىى ومباحث التموين من ضبط 650 كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزاره بحي الوراق ومراكز منشأه القناطر والبدرشين وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشددا علي استمرار الحملات لضبط المخالفين وضبط الاسواق لضمان سلامه الأغذية المعروضة المواطنين .

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من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنه تم ضبط حوالي 520 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بحوزه سيارة نصف نقل وتروسيكلات بمناطق الوراق وجنوب الجيزة ، مضيفا أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم ضبط 66 كجم لحوم فاسده لدي محل جزاره بمركز ومدينه البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.