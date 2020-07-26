شكرا لقرائتكم خبر عن المترو ينهى استعدادات عيد الأضحى دون تعديلات بمواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت شركة المترو استعداداتها لعيد الأضحى وأعدت جداول تشغيل للعمل بها طوال أيام العيد، شملت على عدم إجراء تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة طوال فترة تشغيل وأيام عيد الأضحى، حيث سيتم العمل بجداول التشغيل المعمول بها أيام العطلات الرسمية ، على أن يستمر التشغيل حتى منتصف الليل.

وتعمل شركة المترو طوال فترة عيد الأضحى بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

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وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساء.