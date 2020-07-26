شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد عقار الزمالك المائل وهبوط بمدخل سفارة البحرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل الميل الحادث بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم. وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى. Advertisements والعقار مكون من جزءين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة ، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز اباظة و مكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ،و5 وحدات سكنية مغلقة . وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل .

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