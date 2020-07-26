محافظة القاهرة : إخلاء عقار بالزمالك بعد تصدعه نتيجة هبوط أرضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى إخلاء عقار بمنطقة الزمالك، "عمارة الشربتلى"، بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار، وهو ما استدعى إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة .
وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن الهبوط من الوارد أن يكون بسبب أعمال حفر خط المترو، الجارى تنفيذه بالمنطقة، مشيرا إلى أن المحافظ شكل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها، وتقديم تقرير بشأن المشكلة.
وفى سياق أخر انتهت وزارة النقل كافة اختباراتها واستعداداتها لافتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم، وتفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الاستعدادات النهائية وموقف الاختبارات والتجارب التى تم الانتهاء منها استعدادا لتشغيل المشروع الجديد لجمهور الركاب، وقالت مصادر مسئولة بوزارة النقل لليوم السابع إنه تم تحديد يوم الأحد لبدء تشغيل هذا المشروع لجمهور الركاب، حيث سيتم إقامة احتفالية كبرى صباح غدا، على يتم فتح أبواب المحطات أمام الجمهور، حيث يستكمل المترو القادم من العتبة رحلته حتى عدلى منصور نهاية الخط الثالث بعدما كانت تنتهى الرحلة فى محطة نادى الشمس.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع إقامة الاحتفالية فى محطة مترو عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان، حيث المحطة التى تحمل اسم الرئيس السابق عدلى منصور، مشيرة إلى أن محطة عدلى منصور تعتبر من أكبر محطات المترو فى الشرق الأوسط وتضم 3 محطات أحدهم أولى محطات القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه والثانى أول محطات الـ "شاتل باص" الواصل إلى المطار والمخطط تنفيذه بجانب آخر محطات الخط الثالث للمترو.
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