شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة : إخلاء عقار بالزمالك بعد تصدعه نتيجة هبوط أرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى إخلاء عقار بمنطقة الزمالك، "عمارة الشربتلى"، بعد ظهور ميل بها، نتيجة هبوط أرضى أثر على العقار، وهو ما استدعى إخلاء السكان لحين فحص العقار من اللجان المختصة .

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن الهبوط من الوارد أن يكون بسبب أعمال حفر خط المترو، الجارى تنفيذه بالمنطقة، مشيرا إلى أن المحافظ شكل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة له لبيان مدى تأثرها، وتقديم تقرير بشأن المشكلة.

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