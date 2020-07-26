شكرا لقرائتكم خبر عن من محمد حلمى إلى أسامة ربيع.. رؤساء إدارة قناة السويس منذ تأميمها منذ 64 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل المصريون اليوم 26 يوليو، بالذكرى الـ 64 لتأميم قناة السويس عام 1965، عندما أعلن الرئيس الأسبق، جمال عبد الناصر، بميدان المنشية فى محافظة الإسكندرية قراره بتأميم قناة السويس.

ومنذ حفر قناة السويس وفتحها للملاحة الدولية عام 1869، حتى الآن، جاء 13 رئيسا لهيئة قناة السويس، آخرهم، الفريق أسامة ربيع، الرئيس الحالى للهيئة، ولكن ظلت القناة تحت إدارة أجنبية على مدار 87 عامًا من خلال 6 رؤساء للهيئة حتى تم تأميمها، ليتعاقب 7 رؤساء مصريين على إدارتها من بعد التأميم حتى الآن.

وتولى 7 رؤساء مصريين قناة السويس منذ تأميمها وهم:

الدكتور محمد حلمى بهجت بدوى

1- الدكتور محمد حلمى بهجت بدوى

هو أول رئيس لمجلس إدارة هيئة قناة السويس بعد التأميم، تولى إدارة الهيئة عامًا واحدًا، من عام 1956 وحتى عام 1957.

المهندس محمود يونس والرئيس جمال عبد الناصر

2- المهندس محمود يونس

تولى تنفيذ عملية تأميم القناة، ولكن، عين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة عام 1957 وحتى عام 1965.

المهندس مشهور أحمد مشهور

3- المهندس مشهور أحمد مشهور

عين مديرًا للتحركات بالهيئة عام 1962، ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها عام 1965، وظل بها حتى عام 1984.

المهندس محمد عزت عادل والرئيس السيسى

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المهندس محمد عزت عادل

4-

كان أحد أفراد المجموعة القيادية التى نفذت عملية تأميم قناة السويس، كما أشرف المهندس محمد عزت على تخطيط وتنفيذ مشروع تطوير القناة من عام 1975 حتى عام 1980، وتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة عام 1984 وحتى عام 1995.

الفريق أحمد على فاضل

5- الفريق أحمد على فاضل

تولى رئاسة هيئة قناة السويس، عقب المهندس محمد عزت عادل عام 1995وحتى منتصف عام 2012.

الفريق مهاب مميش

6- الفريق مهاب مميش

الرئيس السابق لهيئة قناة السويس تم تعينة فى 12 أغسطس 2012، وأضيف إليه، منصب رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجانب منصبه كرئيس لهيئة قناة السويس فى 30 أبريل 2017، وتم تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية فى 17 أغسطس 2019، وتعين الفريق أسامة ربيع رئيسًا لهيئة قناة السويس.

الفريق أسامة ربيع

7- الفريق أسامة ربيع

كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس، تم تعينة رئيسًا لهيئة قناة السويس فى 17 أغسطس 2019، خلفًا للفريق مهاب مميش.

6 رؤساء أجانب تولوا إدارة هيئة قناة السويس قبل تأميمها، وهم:

- فرديناد ديليسبس (1855 - ديسمبر 1894).

- جول جيشار (ديسمبر 1894 - يوليو 1896).

- أوغست لويس (أغسطس 1896 – 1913).

- تشارلز جونار (مايو 1913 – 1927).

- لويس دى رواج (إبريل 1927 - مارس 1948).

- فرانسوا شارل رو (إبريل 1948 - يوليو 1956).