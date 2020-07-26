شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة كورونا: 40 بحثا مصريا عن الفيروس.. وبروتوكولنا كل مكوناته محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن البروتوكول المصري لعلاج فيروس كورونا هو البروتوكول الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، الذي تنتج كل مكوناته داخل مصر.

واضاف "حسني"، خلال حواره " ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أكثر من 40 بحثا مصريا عن فيروس كورونا، ولن تعلن نتائجهم إلا بعد نشرهم في المجلات العلمية، معقبا: "نوعدكم أن هذه الأبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله.. وستثبت أن العالم المصري هو أحسن عالم في العالم، وأن الدولة المصرية أقوى دولة".

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وذكر أن هناك الكثير من المواد الفعالة تصنع داخل مصر، وبكفاءة عالية، معلقا: "الدول المجاورة تحسدنا على كفاءة الإنتاج".

وأِشار إلى أن إتباع العادات الصحية والغذائية غير المنضبطة هو أحد أسباب انتشار الأوبئة والفيروسات حول العالم، منوها بأن فيروس كورونا لم يكن ينتشر إلا بسبب إتباع جزء من سكان العالم عادات صحية غير محمودة، مؤكدا أنه لا يوجد دليل علمي واحد أن هذا الفيروس مصنع، حيث أن فيروس كورونا موجود في العالم منذ عام 1964.