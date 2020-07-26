شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مصر الأولى عالميًا فى إنتاج التمور بـ21% من الإنتاج العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح من خلاله أن مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور؛ حيث تنتج حوالي 21% من الإنتاج العالمي. وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على ما قالته مؤسسة فيتش عن مصر. Advertisements وتضمن الانفرجراف أن المؤسسة قالت إن مصر ستكون النموذج المضئ والنادر فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهى الوحيدة التى ستحقق معدل نمو سنوى موجب 2.6% .



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