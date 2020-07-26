شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. طرح 8 آلاف وحدة بالعاصمة الإدارية بنظام التمويل العقارى بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365 " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الإسكان طرح 8 آلاف وحدة بالعاصمة الإدارية بنظام التمويل العقارى بعد عيد الأضحى .

حيث أكد المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه من المقرر أن يتم بدء تسكين المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية ومدن الجيل الرابع ديسمبر المقبل، بحيث تكون العاصمة الإدارية أولى مدن الجيل الرابع التي تستقبل رسميا سكان وتكون مؤهلة لانتقال الوزارات إليها.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن الجديدة، لـ"الخليج 365" أنه سيتم تسليم الحاجزين الوحدات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية في الحى السكنى

غدا ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا .

وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبى

تحذر وزارة الصحة والسكان المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان.

وأوضح بيان، أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة، مؤكدًا أن الإفراط في تناول تلك الفيتامينات قد يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مستشار الرئيس: سيطرنا على فيروس كورونا.. والفضل لربنا وآداء الأطباء

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، السيطرة على وباء وفيروس كورونا في البلاد، مضيفا: "كرم ربنا والإجراءات التي قامت بها الدولة والأداء المتميز والبطولي لكتائب الجيش الأبيض في مصر ، استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية والحمد لله".

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وحذر مستشار رئيس الجمهورية، في مداخلة تليفزيونية اليوم الأحد، من تراخي البعض في الإجراءات الاحترزاية قائلا: "ما زال المرض موجود ويوجد إصابات ووفيات، ويجب عدم التراخى في أخذ الاحتياطات والحذر مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي".

التعليم تكشف مصير كراسات إجابة لطلاب بالثانوية العامة فقدت أجزاء منها

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل اكتشاف تمزيق عدة كراسات إجابة لامتحان الثانوية العامة لثلاثة طلاب فى كنترول المنيا، موضحا أن طالبين أكدوا خلال التحقيق معهم تعمدهم تمزيق جزء من كراسة الإجابة لرغبتهم فى الرسوب فى المادة.

وأوضح حجازى، أن نورهان والتى ادعت اختفاء أوراق من كراسة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، جار التحقيق فى الواقعة، موضحا أنه لن تضار الطالبة إذا ثبت أنها على صواب، لافتا إلى أنه فىحالة ما إذا تبين أن الطالبة على حق سوف تحصل أما على أعلى درجة فى المادة دون احتساب الأسئلة التى ضاعت فى الأوراق المختفية أو متوسط نسبة النجاح فى النسبة العامة للطالب فمثلا لو الطالبة حصلت على 70% فى نتيجة الثانوية العامة تحصل على 70% فى المادة

ذروة شهب "دلتا الدلويات 2020" تمطر سماء مصر والوطن العربى فجر الأربعاء

صل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل الثلاثاء 28 يوليو وخلال الساعات قبل شروق شمس الأربعاء 29 يوليو بسماء مصر والوطن العربي، تعتبر من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 25 شهابا بالساعة عند ذروتها ولكن يتوقع ان يكون العدد المرصود اقل، ويعتقد ان مصدرها المذنب ( 96P ماكهولز)، ففي هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب.

التموين: خصم 200 جنيه للمواطن المقيد ببطاقة تموين ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلى

أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مبادرة "تشجيع المنتج المحلى"، اقتصر على تسليم بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية والمقيدين فى 22 مليون بطاقة، لوزارة المالية ،لافتا الى أن المبادرة تهدف الى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم 10 % عند شراء سلع او منتجات بحد أقصى للخصم 200 جنيه للفرد ، حيث انه فى حال شراء المواطن سلع بقيمة 2000 جنيه يحصل على خصم 200 جنيه.

السودان: نتطلع لجولة تفاوض حاسمة حول سد النهضة بقيد زمنى وأجندة واضحة

أكد وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس إن بيان الاتحاد الأفريقى حول اجتماعات سد النهضة جاء متوافقا مع ما طرحه السودان بشأن ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

وأكد وزير الرى السودانى فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الخرطوم تتطلع لجولة تفاوض حاسمة بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات التحريرية لليوم الثانى على التوالي

اصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية لهم فى ثان أيام الاختبارات التى انطلقت، أمس السبت، مع التزام اللجان بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، كما تتابع غرفة العمليات المركزية ما يتم تداوله من صور للامتحانات، للتأكد من اى امتحانات يتم نشرها للوصول إلى الطلاب المتسببين فى تصوير الأسئلة