إنفوجراف.. الصحة تكشف عن 10 نصائح لمريض السكر لحمايته من المضاعفات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان 10 نصائح لمرضى السكر للحصول علي الرعاية الطبية المثلي والحماية من أى مضاعفات صحية، مؤكدة أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية لـ 152 ألفا و840 مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة بالمجان، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، منذ انطلاقها في 20 يونيو الماضي وحتى اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة قامت بصرف العلاج من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و 321 وحدة صحية ومركز طبي، و89 سيارة قوافل طبية متنقلة بجميع محافظات الجمهورية.

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وتم إصدار 22 ألفا و717 قرارًا جديدًا لصرف العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج لـ 94 ألفا و639 قرارا ساريا، بالإضافة إلى تجديد 33 ألفا و775 قرارًا قديمًا وصرف العلاج لهم، و1709 قرارات تأمين صحي.