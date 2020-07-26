شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: سيطرنا على فيروس كورونا.. والفضل لربنا وآداء الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، السيطرة على وباء وفيروس كورونا في البلاد، مضيفا: "كرم ربنا والإجراءات التي قامت بها الدولة والأداء المتميز والبطولي لكتائب الجيش الأبيض في مصر ، استطعنا السيطرة على الموقف وبدأنا في مراحل تنازلية والحمد لله".

وحذر مستشار رئيس الجمهورية، في مداخلة تليفزيونية اليوم الأحد، من تراخي البعض في الإجراءات الاحترزاية قائلا: "ما زال المرض موجود ويوجد إصابات ووفيات، ويجب عدم التراخى في أخذ الاحتياطات والحذر مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي".

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وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع مؤشر التعافي والشفاء من فيروس كورونا وخروج المصابين من مستشفيات العزل إلي 35.9% وذلك بعد خروج 32 ألف و903 حالة، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مؤشر الوفيات اليومى بكورونا تراجع إلي أكثر من 65% بينما حقق المؤشر التراكمى استقرارا كبيرا بعد ثبوتة عند 4.9 % وذلك بعد تسجيل 4558 حالة في مصر منذ بدء الأزمة وحتى الآن مشيرا إلي أن اجمالي الإصابات بكورونا بلغت 91 ألفا و583 حالة بالجمهورية .

وعالميا أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مصر احتلت المركز الـ40 في نسب الوفيات من إجمالي عدد المصابين بكورونا بنسبة 4.9 % بعد كل من رومانيا (5.1%) وإيران (5.3%) ويسبق مصر كل من بوركينا فاسو ومالي (4.9%)، وتأتي اليمن في المرتبة الاولي (28%) تليها كل من باخرة إم إس زاندام (22.2%) وسينت مارتن بأمريكا الشمالية (17.9%) وفرنسا (16.7%) والمملكة المتحدة (15.3%) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق علي مستوي العالم.