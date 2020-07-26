شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف مصير كراسات إجابة لطلاب بالثانوية العامة فقدت أجزاء منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تفاصيل اكتشاف تمزيق عدة كراسات إجابة لامتحان الثانوية العامة لثلاثة طلاب فى كنترول المنيا، موضحا أن طالبين أكدوا خلال التحقيق معهم تعمدهم تمزيق جزء من كراسة الإجابة لرغبتهم فى الرسوب فى المادة.

وأوضح حجازى، أن نورهان والتى ادعت اختفاء أوراق من كراسة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، جار التحقيق فى الواقعة، موضحا أنه لن تضار الطالبة إذا ثبت أنها على صواب، لافتا إلى أنه فىحالة ما إذا تبين أن الطالبة على حق سوف تحصل أما على أعلى درجة فى المادة دون احتساب الأسئلة التى ضاعت فى الأوراق المختفية أو متوسط نسبة النجاح فى النسبة العامة للطالب فمثلا لو الطالبة حصلت على 70% فى نتيجة الثانوية العامة تحصل على 70% فى المادة

وكانت الطالبة نورهان حسن بالصف الثالث الثانوى بشعبة علمى رياضة أوضحت أنه عند أداء امتحان مادة التفاضل والتكامل طلب منها أحد المسئولين اللجنة بالتوقيع على محضر بضياع جزء صغير من صفحة واحدة خاصة بامتحان مادة الفيزياء، وكان ذلك قبيل امتحان التفاضل بدقائق معدودة، ما جعلنى أوقع على المحضر دون قراءته كاملا.

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أضافت: "بعد أداء الامتحان طلب رئيس اللجنة مقابلتى وأخبرنى بأن أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الفيزياء جرى تمزيق 4 أوراق منها وغير متواجدين ضمن أوراق الامتحانات".

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة فى مواد امتحانات الثانوية العامة 2020، حيث من المقرر أن يتم اختتام أعمال التصحيح غدا وبعد غد الثلاثاء ليتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 عقب إجازة عيد الأضحى.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريح خاص، أن أعمال التصحيح تقوم على الدقة والجودة وأى مشكلة تظهر فى الكنترول تتعلق بكراسة إجابة طالب يتم التحقيق فيها لمعرفة الحقيقة حتى لا يضار أى طالب، موضحا بعض الكنترولات وجدت أن بعض كراسات الإجابة لعدد من الطلبة غير كاملة وتم اتخاذ الاجراءات التى تحافظ على حقوق الطلاب فى هذه الحالة.