شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة شهب "دلتا الدلويات 2020" تمطر سماء مصر والوطن العربى فجر الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها هذه السنة من منتصف ليل الثلاثاء 28 يوليو وخلال الساعات قبل شروق شمس الأربعاء 29 يوليو بسماء مصر والوطن العربي، تعتبر من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالي 25 شهابا بالساعة عند ذروتها ولكن يتوقع ان يكون العدد المرصود اقل، ويعتقد ان مصدرها المذنب ( 96P ماكهولز)، ففي هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب.

وتزامناً مع شهب دلتا الدلويات سيكون قمر التربيع الأول موجود في قبة السماء، إلا أنه سوف يغرب بعد منتصف الليل ما سيترك السماء مظلمة لبقية الليل لرؤية الشهب.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من المعروف أن الزخات السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية عبر الحطام المتناثر على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع ما بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض عندها تظهر كشريط من الضوء.

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إن أفضل وقت لمراقبة شهب دلتا الدلويات سيكون ما بعد منتصف الليل ويتوقع أن تكون الذروة عند حوالي الساعة الثانية صباحاً حسب التوقيت المحلي، وسوف يستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر، وذلك بالنظر إلى الأفق الجنوبي الشرقي من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن، ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، وايضا تحتاج عين الانسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات خاصة لرؤية الشهب فهي ترى بالعين المجردة بغض النظر عن موقع الراصد في الوطن العربي.

شهب دلتا الدلويات مشاهدة من النصفين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية إلا أن رؤيتها أفضل في خطوط العرض الجنوبية (جنوب خط الاستواء)، بالإضافة إلى أن المناطق الاستوائية والمجاورة لخط الاستواء تعتبر أفضل الواقعة إلى أقصى الشمال، وباستثناء القاطنين في أقصى شمال الكرة الأرضية حيث حاليا ساعات الليل قصيرة أو لا يوجد ليل هناك ، فإن هذه الشهب يمكن رصدها من كافة مناطق العالم.

إذا تم تعقب مسار الشهب فسوف تظهر أنها تنطلق من نقطة محددة في السماء تسمى نقطة الإشعاع بالقرب من نجم دالتا الدلو " سكات " ، إلا انه من الممكن رؤية الشهب تنطلق في أي مكان من السماء.

جدير بالذكر، أن شهب دلتا الدلويات سوف تستمر لعدة أسابيع بعد الذروة وسوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوح خلال هذه الفترة ولكن يجب الأخذ في الإعتبار أن الليالي التي يوجد فيها القمر في السماء سوف تقل ان لم تنعدم رؤية الشهب.