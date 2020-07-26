شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 3000 جنيه وإزالة.. كيف تعاملت محافظة الجيزة مع شوادر الأضاحي المخالفة؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال الحملات اليومية، التي تنفذها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من إزالة ٢٣ شادرًا، لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية، تمت إقامتها بالمخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حال الموافقة على إقامتها، يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة، بعد الحصول على التصريح، من الجهات المختصة.

محافظة الجبزة تزيل ٢٣ شادر لعرض وبيع الاغنام والماشية الحية بالأحياء والمراكز

محافظة الجبزة تزيل ٢٣ شادر لعرض وبيع الاغنام والماشية الحية بالأحياء والمراكز

ووقّعت الأحياء والمراكز الغرامة المقررة بقرار محافظ الجيزة، وهي أنه في حال المخالفة وإقامة الشوادر بالشوارع، دون تصريح، يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات، وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار إلى أن القرار يأتى في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

وشملت الشوادر التي أزالتها محافظة الجيزة ٤ شوادر للأضاحي واللحوم، بقرى ميت القائد وطهما بمركز العياط، وعلى الطريق العمومي المناشي البلد بالجلاتمة بمنشأة القناطر.

وفي حي العمرانية، تمت إزالة شادر للأضاحي بشارع اللواء فاروق الصاوي، وإزالة شادر وحظيرة مواشي بشارع سيدي عمار، وكذلك تحرير ٦ محاضر مخالفة بيئية، وإزالة لشوادر الأغنام بشارع مستشفى الصدر، ومصرف الكنيسة، وإزالة شادر بميدان الجداوي، إضافة إلى إزالة فرش شادر تابع لمحل جزارة بشارع ضياء بحي الطالبية، و٣ شوادر بأحياء الهرم، والوراق.

محافظة الجبزة تزيل ٢٣ شادر لعرض وبيع الاغنام والماشية الحية بالأحياء والمراكز

محافظة الجبزة تزيل ٢٣ شادر لعرض وبيع الاغنام والماشية الحية بالأحياء والمراكز

كما تمت إزالة شادر للأضاحي بمنطقة محمد مبروك، ببشتيل بمركز أوسيم، وشادر بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، وشادرين بجوار شارع المتحف الزراعي وميدان سليمان أباظة بحي الدقي، ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

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كما كلف المحافظ إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأهابت محافظة الجيزة، المواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة.