شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بنها العام: 17 إصابة فقط بكورونا داخل المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت مستشفي بنها العام انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بكورونا.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي لا زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل المستشفى 17 مريضاً بالقسم الداخلي ولا يوجد مرضي بالرعاية المركزة.

وأشارت الدكتورة أمنية محمود، مديرة المستشفي، إلى أنه تم تعافي حالات جديدة مؤخرا بعد أن أثبتت التقارير الطبية والأشعة تعافيها من فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المتعافين بالمستشفى منذ تحويل المستشفى إلى مستشفى عزل.

وأوضحت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أنها لا تستقبل أي حالات للكشف عليها سوى حالات مصابة بفيروس كورونا فقط وأنه تم توزيع مرضى التخصصات الأخرى على المراكز الطبية والمستشفيات غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا المستجد، مناشدة المواطنين بمساعدة الأطقم الطبية والالتزام بالتعليمات الخاصة بمنع الزيارات وإحضار الأطعمة والتواجد داخل المستشفى حرصا على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المستشفى